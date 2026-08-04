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    الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية ناشدوا رئيس الجمهورية إدراج ملف التفرغ في جلسة مجلس الوزراء

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