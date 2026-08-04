سكرية يطالب باطلاق حرب ضد الفساد الصحي وبدون خطوط

كشف رئيس الهيئة الصحية الدكتور اسماعيل سكرية في تصريح، ان “اخبار الفساد الصحي تتلاحق باسرع مما تستطيعه الجهات المعنية من تحقيقات ، التي وان بدأت سرعان ما تصطدم بجدران الغطاء السياسي او الطائفي ، فما ان راحت الجهات المعنية تحقق بوفاة الشاب هادي شريتح في عكار متجولا في عدة مستشفيات ونقلا بالهليوكبتر لبيروت وعودة للوفاة في عكار، حتى ظهرت فضيحة ادوية السرطان غير المطابق في جمارك المطار ، والتي بقيت طي الكتمان رغم حقنا في تساؤلات مشروعة مثل ما المقصود بفقدان فعالية هذه الادوية في غياب مختبر للرقابة واين ذهبت ، وما هي نوعيتها؟”.



اضاف سكرية: “هنا نعود لنطالب الجهات المعنية بتحديد يوم تاريخي صحي تطلق فيه بداية محاربة الفساد الصحي بدون اية خطوط حمراء او غيرها ، فالصحة هي الامتحان الصحيح لكافة الشعارات مهما علا شأنها ومن اي مصدر اتت”.



وختم: “فلنحم الامن الصحي من تجار الصحة ، طبا واستشفاء ودواء وغذاء وماء وهواء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام