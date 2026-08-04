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    القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا بطائرة مسيرة هدفاً حساساً للعدو الصهيوني في مطار نجران وكانت الاصابة دقيقة

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