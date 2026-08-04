الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا أوكرانيا لاغتيال مسؤول روسي رفيع المستوى في القرم



أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه تم اعتقال مواطن روسي كان يخطط، بناءً على أوامر من المخابرات العسكرية الأوكرانية، لهجوم ضد مسؤول رفيع المستوى في شبه جزيرة القرم.



وقال الأمن الفيدرالي في بيان: “ألقى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في سيفاستوبول القبض على مواطنين روس، من مواليد عامي 1992 و1999، كانوا يقومون بأعمال تخريب إرهابية على أراضي جمهورية القرم بأوامر من أجهزة المخابرات الأوكرانية”.

وأشارت إلى أن المتهمين تم تجنيدهما عبر تطبيق “تيليغرام” من قبل موظف في مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية .

وأضاف: “بعد تدريبهما على التعامل مع عبوة ناسفة، أمرهم المشرف عليهما بارتكاب هجمات إرهابية على البنية التحتية الحيوية في المنطقة وضد رئيس إحدى المناطق الجديدة خلال فترة إقامته في شبه الجزيرة”.



وبحسب البيان فإن المعتقلين قاما بجمع بيانات عن وحدات القوات المسلحة الروسية في شبه جزيرة القرم، وخلال عمليات التفتيش، وجدوا ثلاث طائرات دون طيار بالذخيرة الحية، وكذلك قنبلة تزن 800 جرام.

المصدر: سبوتنيك