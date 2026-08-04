استطلاع: تراجع تأييد الأمريكيين لسياسات ترامب في ملف الهجرة

أظهر استطلاع جديد للرأي تراجعا ملحوظا في تأييد الامريكيين لطريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ملف الهجرة.



وحسب الاستطلاع وافق 39 في المئة فقط من المستطلعة أراؤهم على سياسته، مقابل 58 في المئة أعربوا عن رفضهم، وهو انخفاض بمقدار 10 نقاط مئوية منذ بداية ولايته الثانية.

وشمل الرفض مختلف الفئات الحزبية، حيث تراجع تأييد الجمهوريين من 88 إلى 81 في المئة، بينما ظلت نسب التأييد بين المستقلين والديمقراطيين منخفضة عند 29 و7 في المئة على التوالي.

ويعتقد نحو نصف المشاركين في الاستطلاع أن ترامب “ذهب بعيدا جدا” في تقييد الهجرة القانونية، كما قال 47 في المئة إنه تجاوز سلطاته في ترحيل المهاجرين غير الموثقين.

وكشف الاستطلاع عن رفض واسع لتكتيكات وكالة الهجرة والجمارك، حيث عارضها نحو نصف الأمريكيين، مع انقسام حزبي واضح، إذ أيدها 6 من كل 10 جمهوريين، مقابل 20 في المئة من المستقلين و4 في المئة من الديمقراطيين.

المصدر: روسيا اليوم