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   20 صفر 1448   
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    الأونروا: ما حدث في مخيمات نور شمس وطولكرم وجنين أكبر عملية تهجير في الضفة منذ احتلالها

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