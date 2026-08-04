الشيخ قاسم: هذه الوتيرة لن تحقق السلطة اللبنانية شيئا للبنان وعليهم ان يهتموا بالسيادة الوطنية وتقوية الجيش اللبناني وانسحاب العدو من اراضينا المحتلة واعادة الاعمار وبالمرفا والتحقيق واعادة اموال المودعين