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   20 صفر 1448   
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    الشيخ قاسم: هذه الوتيرة لن تحقق السلطة اللبنانية شيئا للبنان وعليهم ان يهتموا بالسيادة الوطنية وتقوية الجيش اللبناني وانسحاب العدو من اراضينا المحتلة واعادة الاعمار وبالمرفا والتحقيق واعادة اموال المودعين

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