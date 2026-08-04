الشيخ قاسم: ما اوقف العدوان بوحشيته على لبنان هي مذكرة التفاهم بين ايران واميركا والتي اشترطت ان يكون الانسحاب الاسرائيلي اساس والا ستستمر المواجهة وكان وقف اطلاق النار