الشيخ قاسم: كان الهدف في أيلول 2024 إنهاء المقاومة وبدأوا بقتل سيدنا وحبيبنا السيد نصر الله والقادة الشهداء وعملية البيجر وضرب القدرات بعمل وحشي لإنهاء المقاومة لكننا واجهناهم في عملية “اولي البأس”