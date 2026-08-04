الشيخ قاسم: نواجه اليوم عدوانا اميركيا اسرائيليا على لبنان واليمن وايران وغزة وكل المنطقة من اجل اطفاء جذوة المقاومة واستعمار هذه المنطقة من جديد وتنصيب اسرائيل كوكيل عن الطاغية الاميركي