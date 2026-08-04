الشيخ قاسم: تحية خاصة الى اهلنا في البقاع وبعلبك الهرمل على هذه المسيرات الرائدة والحاشدة والتي حضر فيها الجميع ليعبروا عن موالاتهم للحسين (ع) انتم انصار الحق والجهاد واحياء هذا الدين