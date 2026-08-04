الشيخ قاسم: أحيي كل الزوار الكرام الذين يحيون المسيرات المليونية في كربلاء المقدسة والملايين التي زحفت من كل أقطار العالم والعراق الأبي ليعبروا عن الولاء للإمام الحسين (ع)