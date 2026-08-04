الثلاثاء   
   04 08 2026   
   20 صفر 1448   
   بيروت 01:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    انخفاض نسبة تأييد الرئيس ترامب من 37% الشهر الماضي إلى 35% وفقاً لاستطلاع لـ”رويترز”

      مواضيع ذات صلة

      الوزير جابر بعد لقائه وفد بلدية النبطية وعد بصرف المستحقات قريبا للبدء بخطط النهوض بالمدينة سريعا

      الوزير جابر بعد لقائه وفد بلدية النبطية وعد بصرف المستحقات قريبا للبدء بخطط النهوض بالمدينة سريعا

      ندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية

      ندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة قلقيلية

      25 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات ترامب الجمركية

      25 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية بشأن أحدث تعريفات ترامب الجمركية