الإثنين   
   03 08 2026   
   19 صفر 1448   
   بيروت 22:13
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المتحدث باسم جيش العدو: في وقت سابق اليوم أُصيب جندي احتياط في الجيش “الإسرائيلي” بجروح طفيفة نتيجة حادث عملياتي في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      جريح فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      جريح فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      وزارة البيئة اللبنانية.. متابعة علمية للاعتداء الإسرائيلي بالمبيدات

      وزارة البيئة اللبنانية.. متابعة علمية للاعتداء الإسرائيلي بالمبيدات

      نواف سلام: إعادة إعمار البلدات الجنوبية أولوية وطنية

      نواف سلام: إعادة إعمار البلدات الجنوبية أولوية وطنية