“التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” مستمر بدعم أطفال غزة ومساعدة نازحين جنوبيين

أعلن “التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة” في بيان، ان امينه العام الدكتور يحي غدار تلقى رسالة من منسق التجمع في غزة الدكتور محمد ماضي أبلغه فيها “ان المحسنين أصحاب الأيادي البيضاء شركاء الخير والعطاء ما زالوا مستمرين في تقديم وجبات الطعام للأطفال المحرومين في غزة ،وقد تم اليوم توفير وجبة الغذاء لهم .

وشكر ماضي كل من ساهم في حملة ” إطعام أطفال غزة” وفي مقدمهم أمين عام التجمع الدكتور يحي غدار ومنسق التجمع في الولايات المتحدة الدكتور بول لارودي و منسقة التجمع في اندونيسيا الدكتورة دينا سليمان وغيرهم من منسقي التجمع وأعضائه.

من جهة ثانية يواصل التجمع دعمه ومساعدته للنازحين الجنوبيين الذين لم يعودوا بعد إلى قراهم وبيوتهم المحتلة والمدمرة وتقديم ما يمكن من مواد غذائية وحياتية وأدوية ومساعدات مادية رمزية وفق الإمكانات المتوافرة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام