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   19 صفر 1448   
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    قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت قريتي تياسير شرق طوباس وروجيب شرق نابلس بالضفة المحتلة

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