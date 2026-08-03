بزشكيان والحية يبحثان هاتفياً تطورات القضية الفلسطينية

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اتصالا هاتفيا من الرئيس مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث بحثا آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستحضر فخامة الرئيس، في بداية الاتصال، الشهيد القائد إسماعيل هنية، حيث تمر حاليا ذكرى اغتياله، رحمه الله. وشدد على وقوف الجمهورية الإسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة، ومواصلة دعمه وإسناده، وقال: “نحن معكم، وداعمون لكم في كل ما تتخذونه من إجراءات، رغم ما نمر به من اعتداءات”.

كما قدم التهنئة لرئيس المكتب السياسي بنيله ثقة إخوانه وانتخابه لقيادة الحركة، معبرا عن اعتزازه بالتواصل المستمر والمباشر. وشدد كذلك على أهمية التوافق والتنسيق بين جميع مكونات الأمة وتوحدها، وخصوصا حول القضية الفلسطينية.

من جانبه، عبر رئيس الحركة عن تقديره لاتصال فخامة الرئيس، وللموقف الإيراني الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة. واستعرض آخر التطورات السياسية في ملف المفاوضات، ومجمل الأوضاع الميدانية والسياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وشدد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة، واستخدام كافة الوسائل والسبل المشروعة لتحقيقها. واستحضر الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء طوفان الأقصى في مختلف الساحات، على طريق تحرير فلسطين والأقصى.

وعبر عن تقديره وشكره للمواقف الإيرانية ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني، معربا عن أمله وتطلعه إلى وقف العدوان على الجمهورية الإسلامية، وعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة برمتها.

وشدد رئيس حركة حماس على أهمية وحدة الأمة، باعتبارها طريقا أساسيا نحو قوتها واستعادة حقوق شعبنا.

المصدر: موقع حركة حماس