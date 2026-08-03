الإثنين   
   03 08 2026   
   19 صفر 1448   
   بيروت 17:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    خليل الحية عبر عن تقديره وشكره للمواقف الإيرانية ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني معربا عن تطلعه إلى وقف العدوان على الجمهورية الإسلامية وعودة الاستقرار إلى المنطقة

      مواضيع ذات صلة

      وزير الصناعة الإيراني يزور باكستان لبحث توسيع التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

      وزير الصناعة الإيراني يزور باكستان لبحث توسيع التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار

      وزير الخارجية الإيراني ينضم إلى جموع الزائرين في مسيرة الأربعين من النجف إلى كربلاء

      وزير الخارجية الإيراني ينضم إلى جموع الزائرين في مسيرة الأربعين من النجف إلى كربلاء

      اعلام العدو: مكتب رئيس الوزراء باسم مصدر سياسي: لن تنسحب “إسرائيل” من الخط الحالي في قطاع غزة

      اعلام العدو: مكتب رئيس الوزراء باسم مصدر سياسي: لن تنسحب “إسرائيل” من الخط الحالي في قطاع غزة