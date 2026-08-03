خليل الحية عبر عن تقديره وشكره للمواقف الإيرانية ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني معربا عن تطلعه إلى وقف العدوان على الجمهورية الإسلامية وعودة الاستقرار إلى المنطقة