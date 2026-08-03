تعاون بين وزارة الاقتصاد وجمعية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين

عقد لقاء في وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة وزير الاقتصاد عامر البساط، وحضور المدير العام للوزارة محمد أبو حيدر، ورئيس جمعية المستهلك زهير برو، ونائبة الرئيس د. ندى نعمي، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواكبة تطبيق قانون حماية المستهلك الجديد الذي أقرّه مجلس النواب مؤخراً، وتشجيع المستهلكين على التبليغ عن أي شكوى بهدف تحقيق الاستجابة السريعة.

وأكد الجانبان “أن جمعية المستهلك – لبنان تمثل شريكاً أساسياً في أي نقاش أو مسار يهدف إلى تطوير منظومة حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق، انطلاقاً من دورها في في رصد المخالفات والتواصل المباشر مع المواطنين”.

واتُّفق خلال اللقاء على تفعيل آلية تعاون مشتركة لتلقي شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن الخاص بالجمعية (01750650)، على أن تُحال إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن سرعة الاستجابة وفعالية المتابعة، في إطار شراكة مؤسساتية تخدم المصلحة العامة.

ويأتي هذا التعاون بالتوازي مع استمرار الوزارة في استقبال الشكاوى عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، بما يوسّع قنوات التواصل مع المواطنين ويعزز الاستجابة السريعة والرقابة، في إطار التطبيق الفعّال لأحكام قانون حماية المستهلك الجديد الذي رفعت تعديلاته من الغرامات على المخالفين وهو ما يُحمّلهم مسؤولية وطنية وإنسانية في ظلّ الظروف الصعبة.