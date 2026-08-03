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   19 صفر 1448   
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    تقارير مصورة

    مقام السيدة خولة يستكمل استعداداته للأربعين.. وحزب الله يدعو إلى أوسع مشاركة في المسيرة المركزية

    استكمل مقام السيدة خولة (ع) استعداداته لاستقبال الزائرين الوافدين لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، في ظل إجراءات تنظيمية ولوجستية تهدف إلى تأمين أفضل الظروف لاستقبال المشاركين في المناسبة.

    وفي السياق، دعا حزب الله إلى أوسع مشاركة في مسيرة الأربعين المركزية، التي تنطلق صباح يوم الثلاثاء، تأكيدًا على إحياء هذه المناسبة الدينية الجامعة.

    ومن المقرر أن يُلقي الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، كلمة بالمناسبة، يتناول فيها أبعاد ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ومستجدات الأوضاع.

    المصدر: موقع المنار

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