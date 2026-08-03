سلام امام وفد من بلدية زوطر الغربية : إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة أولوية وطنية

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين على رأس وفد من المجلس البلدي، بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ومدير غرفة العمليات المركزية في السرايا الحكومية زاهي شاهين.

وجرى خلال الاجتماع عرض واقع البلدة واحتياجاتها في إطار خطة الحكومة للعودة والتعافي، ولا سيما ما يتعلق بإعادة تأهيل البنى التحتية، وإزالة الأضرار، وتأمين الخدمات الأساسية، بما يتيح عودة الأهالي في أسرع وقت ممكن.

وشدّد الرئيس سلام على أن “إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل أولوية وطنية”، مؤكداً أن “الدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي، وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي”.

وقال رئيس البلدية عبد عز الدين بعد اللقاء: وضعنا دولته في أجواء ما يجري في زوطر الغربية، وبحثنا في المشاريع التي يمكن تنفيذها في البلدة خلال المرحلة المقبلة. وقد أكد دولة الرئيس استعداده لتقديم كل أشكال الدعم، سواء في مجال البنى التحتية أو المشاريع الإنمائية، والوقوف إلى جانب أهالي زوطر الغربية، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار وعودة السكان إلى منازلهم.

وقال “تناول البحث الأولويات الأساسية، وفي مقدمها البنى التحتية، وتأمين الكهرباء والمياه، وإعادة الإعمار، إضافة إلى تسهيل عودة الأهالي الذين دُمّرت منازلهم. والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ونحن على تواصل دائم مع دولة الرئيس، الذي نشكره على دعمه واهتمامه”.

وأضاف: “أما بالنسبة إلى الجيش اللبناني، فهو يؤدي مهامه على أكمل وجه، ويتابع معنا بشكل يومي. ونحن نعمل ميدانياً بالتنسيق الكامل معه، إذ يقدّم الدعم في تأمين المياه، ويوفّر الآليات اللازمة لفتح الطرقات، من جرافات وآليات هندسية مختلفة. وقد تمكّنا من فتح جميع الطرقات وتسهيل حركة المواطنين، ونأمل أن تتسارع عودة جميع الأهالي إلى منازلهم. ونؤكد أن الجيش اللبناني يشكّل الضمانة الأساسية ومصدر الاطمئنان لعودة الأهالي واستقرارهم في زوطر الغربية”.