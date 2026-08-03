السفير الأميركي في لبنان : المحادثات في روما لا تزال مستمرة

أكد السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى أن المحادثات في روما “لا تزال مستمرة”، معرباً عن أمله في أن” تفضي إلى نتائج إيجابية”.

وقال عيسى في بيان وزعته السفارة الاميركية في بيروت: “يسعدني أن المحادثات في روما لا تزال مستمرة، وآمل أن تنجح الحكومتان في التوصل إلى نتائج إيجابية. ولا يزال هناك قدر كبير من العمل التقني المطلوب لضمان سلامة المدنيين على الأرض”.

وقال” يوجد فرق جوهري بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية، إذ إن التسرع في المضي قدماً قد يعرّض المدنيين للخطر، والذين تهدف هذه العملية إلى حمايتهم”.