الإثنين   
   03 08 2026   
   19 صفر 1448   
   بيروت 12:56
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: قطاع غزة يواجه حالة طوارئ غذائية ومهدد بالوصول إلى مرحلة المجاعة

      مواضيع ذات صلة

      وزارة الصحة في غزة: 19 شهيدا و35 اصلبة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

      وزارة الصحة في غزة: 19 شهيدا و35 اصلبة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية

      كركي: الضمان يسدّد 378 مليار ل.ل. لاستشفاء المضمونين

      كركي: الضمان يسدّد 378 مليار ل.ل. لاستشفاء المضمونين

      النائب حسين الحاج حسن: لن نسلّم سلاح المقاومة

      النائب حسين الحاج حسن: لن نسلّم سلاح المقاومة