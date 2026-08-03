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   19 صفر 1448   
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    لبنان

    بيان من وزارة المالية إلى المواطنين وجميع أصحاب المعاملات والمراجعات

      أعلنت وزارة المالية أنه، وبسبب انتقال دائرة رسم الانتقال ودائرة الضرائب غير المباشرة من مبنى وزارة المالية – بشارة الخوري إلى مبنى وزارة المالية – كورنيش النهر – مستديرة العدلية (الطابق الأرضي)، ستُقفل الدائرتان أبوابهما أمام المراجعين بصورة مؤقتة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الواقع فيه 03/08/2026 ولغاية يوم الأربعاء الواقع فيه 05/08/2026 ضمناً.

      ويأتي هذا الإقفال ريثما تُستكمل أعمال الانتقال والتجهيز وإعادة تنظيم العمل في المقر الجديد، بما يضمن حسن سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات على أفضل وجه.

      لذلك، تأمل وزارة المالية من المواطنين وجميع أصحاب المعاملات والمراجعات أخذ العلم بمواعيد الإقفال المذكورة، وتأجيل مراجعاتهم خلال هذه الفترة، على أن يُستأنف استقبال المراجعين اعتباراً من يوم الخميس الواقع فيه 06/08/2026 في المقر الجديد الكائن في وزارة المالية – كورنيش النهر – مستديرة العدلية (الطابق الأرضي).

      وتشكر وزارة المالية المواطنين على تفهمهم وتعاونهم، وتعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على هذا الإجراء المؤقت، مؤكدةً حرصها على تأمين استمرارية الخدمات وتقديمها بكفاءة وفعالية في مقرها الجديد.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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