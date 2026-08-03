زيارة ميدانية لجمعية كشاف البيئة الى مرفأ صيادي طرابلس

نظّمت جمعية كشاف البيئة في لبنان ،زيارة ميدانية إلى مرفأ صيادي طرابلس، لمنتسبي الكشافة البحرية، ضمن برنامجها التدريبي الهادف إلى تنمية المهارات البحرية وصقل معارف المنتسبين، و تعرّف المشاركون على مكوّنات المركب البحري وأجزائه الأساسية، إضافة إلى أنواع المراكب المستخدمة في الصيد والإبحار واختلاف استخداماتها، واستمعوا إلى شروحات قدّمها عدد من الصيادين وأصحاب الخبرة، تناولت آلية عمل المراكب، ومعدات الملاحة والسلامة البحرية، وأهمية المحافظة على البيئة البحرية والالتزام بقواعد السلامة أثناء الإبحار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج التدريبي المستمر للكشافة البحرية، الذي يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، بهدف إعداد كشافين يمتلكون المعرفة والمهارة وروح المسؤولية، وتعزيز ارتباطهم بالتراث البحري اللبناني وخدمة المجتمع

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام