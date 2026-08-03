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    لبنان

    وفد من دراجي النادي اللبناني للدراجات النارية زار قيادة الجيش مهنئا

      زار وفد “النادي اللبناني للدراجات النارية” وزارة الدفاع الوطني اللبناني – قيادة الجيش ، لمناسبة عيد الجيش، حيث كان في استقبالهم العميد عفيف الصانع ممثلا قيادة الجيش، ومثل رئيس النادي اللبناني للدراجات النارية المهندس علي حسن داغر مدير النشاطات في النادي الكابتن فؤاد الصمدي. ووضع الدراجون إكليلا من الزهر على نصب الخالدين، ورفعوا علما لبنانيا عملاقا منشدين النشيد الوطني.

      وتوجه الصمدي في كلمة بالتهنئة الى قائد الجيش رودولف هيكل، معتبرا ان “السلامة المرورية مسؤولية الجميع، وخدمة الوطن مسؤولية الجميع، وشكره على” استقبال الدراجين في وزارة الدفاع وإتاحة الفرصة دائما لهم للمشاركة في احياء مناسبات وطنية ومنها عيد الاستقلال والدعم الدائم للنادي”.

      ومن جهته شكر ممثل قائد الجيش للنادي هذه المشاركة ورحب بهم بإسم القيادة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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