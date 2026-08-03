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    المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية: زلزال بقوة 5.6 درجة على بعد 61 كيلومترا شمال شرق شرم الشيخ

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