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   19 صفر 1448   
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    رويترز: هزة ارضية بقوة تقديرية 5.7 درجة يضرب بعض دول العالم ومن ضمنها مصر والسعودية والأردن ولبنان وسوريا والمملكة المتحدة وقبرص

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