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   19 صفر 1448   
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    قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي باتجاه مركبة فلسطينية قرب دوار الجامعة العربية الأمريكية في جنين

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