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   18 صفر 1448   
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    هيئة البث الصهيونية عن مسؤول إسرائيلي: من الصعب الاستعداد والتخطيط بجدية للمستقبل مع الطريقة التي يدير بها ترامب الأمور

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