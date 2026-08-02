حركة حماس: القصف الصهيوني الإجرامي المسعور على قطاع غزة منذ صباح اليوم والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 18 مواطناً هو تصعيد متعمد بهدف تعطيل تفاهمات استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار