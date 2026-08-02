الأحد   
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   18 صفر 1448   
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    حركة حماس: القصف الصهيوني الإجرامي المسعور على قطاع غزة منذ صباح اليوم والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 18 مواطناً هو تصعيد متعمد بهدف تعطيل تفاهمات استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

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