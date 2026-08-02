الأحد   
   02 08 2026   
   18 صفر 1448   
   بيروت 19:53
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    العدوان على غزة متواصل.. آخر التطورات الميدانية مع عماد عيد

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    تقرير مصور | تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية

    تقرير مصور | تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية

    العدو يقوم بإحراق منازل بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوب لبنان

    العدو يقوم بإحراق منازل بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوب لبنان

    تقرير مصور | شرائح اتصال لبنانية في أيدي جنود الاحتلال تثير تساؤلات أمنية وسيادية

    تقرير مصور | شرائح اتصال لبنانية في أيدي جنود الاحتلال تثير تساؤلات أمنية وسيادية