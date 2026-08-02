الأحد   
   02 08 2026   
   18 صفر 1448   
   بيروت 18:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقوم بإحراق منازل في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      مستشفيات غزة: 14 شهيدا بينهم 4 أطفال في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم

      مستشفيات غزة: 14 شهيدا بينهم 4 أطفال في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم

      تقرير مصور | تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية

      تقرير مصور | تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية

      إخماد حريق أحراج عين جرفا وعين قنيا في قضاء حاصبيا جنوب لبنان

      إخماد حريق أحراج عين جرفا وعين قنيا في قضاء حاصبيا جنوب لبنان