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   18 صفر 1448   
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    الجيش اللبناني يوضح: إصابة العسكريين في كفرا ناجمة عن انفجار جسم مشبوه والتحقيقات مستمرة

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