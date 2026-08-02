إصابة 5 عسكريين لبنانيين باستهداف إسرائيلي في كفرا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، في بيان، إصابة 5 عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا – بنت جبيل، جراء استهداف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء مواكبة آلية تابعة للجيش للأهالي في البلدة.

وأوضحت قيادة الجيش أن الاستهداف وقع خلال قيام العسكريين بمواكبة آلية للجيش تعمل على متابعة شؤون الأهالي في بلدة كفرا، ما أدى إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة.

ويأتي هذا الاستهداف بعد ساعات من جولة قام بها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، أمس، إلى جنوب لبنان، بمناسبة عيد الجيش.

وأكد العماد هيكل خلال الجولة أن “كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ونرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا”، مشدداً على أن “تضحيات شهدائنا وجرحانا لن تذهب سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات”.

المصدر: موقع المنار