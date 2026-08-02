كوريا الجنوبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها وسط موجة حر غير مسبوقة

سجلت كوريا الجنوبية، الأحد، أعلى درجة حرارة في تاريخها منذ بدء تسجيل البيانات المناخية قبل أكثر من قرن، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الكورية.

وقالت الهيئة إن درجة الحرارة في مدينة يانغسان الواقعة جنوب شرق البلاد بلغت 42.5 درجة مئوية عند الساعة 13:26 بالتوقيت المحلي (04:26 بتوقيت غرينتش).

وأصبحت يانغسان بؤرة موجة الحر التي تجتاح البلاد حالياً، بعدما تجاوزت درجات الحرارة فيها 40 درجة مئوية لليوم الخامس على التوالي، الأحد.

ووُضعت معظم مناطق كوريا الجنوبية تحت تحذيرات من موجة الحر الشديد، فيما سجلت مدن عدة درجات حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية.

كما أصدرت السلطات، الأحد، إنذارات طوارئ بسبب موجة الحر شملت أكثر من 20 منطقة، وهي فئة تحذيرية استُحدثت هذا العام للتعامل مع الارتفاعات القياسية في درجات الحرارة.

ويُصدر إنذار الطوارئ عند توقع بلوغ درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة مئوية، أو وصول درجة الحرارة الفعلية إلى 39 درجة مئوية لمدة يوم واحد.

وأظهرت بيانات هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن متوسط عدد أيام موجات الحر السنوية في البلاد ارتفع إلى 19 يوماً خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بثمانية أيام فقط في سبعينيات القرن الماضي.

ويُعرَّف يوم موجة الحر بأنه اليوم الذي تبلغ فيه درجة الحرارة القصوى 33 درجة مئوية أو أكثر، فيما تُعرَّف الليلة الاستوائية بأنها الليلة التي لا تنخفض فيها درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية.

ويحذر العلماء من أن الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر، أصبحت أكثر تواتراً وشدة نتيجة التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.

المصدر: أ.ف.ب.