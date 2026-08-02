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   18 صفر 1448   
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    لبنان

    قوى الأمن توقف شخصين في بشامون وتضبط في حوزتهما أسلحة حربية وذخائر

      صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: “في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما عمليّات السرقة والسّلب في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات، حول نشاط عصابة تقوم بتنفيذ عمليات سرقة وسلب في مناطق جبل لبنان. 

      على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه بهم وتوقيفهم.

      بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّة أفراد العصابة، وهما: ه. ق. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني) من أصحاب السوابق بقضايا تجارة أسلحة. م. م. (مواليد 2004، لبناني).

      وبعملية نوعيّة تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلّة بشامون على متن درّاجة آلية نوع NMAX لون جردوني دون لوحات تمّ ضبطها. بتفتيشهما والدرّاجة تمّ ضبط ما يلي:

      4 مسدّسات حربية مع 5 مماشط و73 طلقة نارية صالحة للاستعمال وعتاد عسكري، و5 حبّات دواء نوع PAXERA.

      بالتّحقيق معهما اعترفا بما نُسِبَ إليهما، فأجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأوقفا وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء”.

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