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   18 صفر 1448   
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    وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: 7 شهداء وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية وارتفاع عدد الشهداء منذ وقف اطلاق النار إلى 1230

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