القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد ابن الرضا: رغم أن تهديدات العدو الأخيرة تُطرح في إطار العمليات النفسية والحرب الحسابية فإننا نعتبر كل تهديد تهديدًا حقيقيًا وجديرًا بالاعتبار