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    مصدر في مستشفى الشفاء: شهيدان أحدهما طفل في غارة إسرائيلية على شقة سكنية بمنطقة الميناء غربي مدينة غزة

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