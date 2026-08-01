عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني التطورات الإقليمية وتداعيات الإجراءات العدوانية الأميركية ومخاطر تصاعد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة