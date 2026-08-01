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    عراقجي بحث في اتصالين هاتفيين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني التطورات الإقليمية وتداعيات الإجراءات العدوانية الأميركية ومخاطر تصاعد التوترات وانعدام الأمن في المنطقة

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