مستشار قائد الثورة الإسلامية محمد مخبر ردا على التهديد الاميركي: الاعتداء على البنى التحتية الإيرانية سيوقظ مباشرةً التصدعات التي قامت عليها هيمنتكم وعندما تنهار أعمدة هذا النظام فلن يبقَ مركز للقيادة ولا سوق للنهب