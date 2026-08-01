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   17 صفر 1448   
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    بقائي: من يتحدث عن “الرسالة المحمدية” يجدر به أن يزن سلوك حكومته فهل ينسجم الوقوف إلى جانب قوى شنت عدوانًا على دولة مسلمة مع النهي القرآني عن موالاة الظالمين أو إعانة المعتدين؟

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