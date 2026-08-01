بقائي: من يتحدث عن “الرسالة المحمدية” يجدر به أن يزن سلوك حكومته فهل ينسجم الوقوف إلى جانب قوى شنت عدوانًا على دولة مسلمة مع النهي القرآني عن موالاة الظالمين أو إعانة المعتدين؟