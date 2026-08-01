قائد القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي يحذر البنتاغون من أنه لا يملك القوات البحرية الكافية “لمواصلة الدفاع عن إسرائيل” ضد الهجمات بالصواريخ الباليستية وفي الوقت نفسه تلبية احتياجات الدفاع الأمريكية