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   17 صفر 1448   
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    وفد من قيادة حركة حماس برئاسة زاهر جبارين التقى مع قيادة حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام للحركة زياد النخالة في العاصمة المصرية

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