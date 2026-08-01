السبت   
   01 08 2026   
   17 صفر 1448   
   بيروت 17:34
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: العدو نفذ تفجيرا عند اطراف ديرسريان- الطيبة

      مواضيع ذات صلة

      قائد “القيادة الأوروبية بالجيش الامريكي”: يجب أن نختار بين حماية الولايات المتحدة وحماية “إسرائيل”

      قائد “القيادة الأوروبية بالجيش الامريكي”: يجب أن نختار بين حماية الولايات المتحدة وحماية “إسرائيل”

      اعتداءات صهيونية متواصلة تستهدف بلدات جنوب لبنان بالقصف والتفجيرات وإطلاق النار

      اعتداءات صهيونية متواصلة تستهدف بلدات جنوب لبنان بالقصف والتفجيرات وإطلاق النار

      خروقات إسرائيلية متواصلة، ثلاثة شهداء وتصعيد ميداني

      خروقات إسرائيلية متواصلة، ثلاثة شهداء وتصعيد ميداني