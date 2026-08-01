عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني إبراهيم رضائي ردا على التهديدات: إذا وُجِّهت أي ضربة إلى إيران فسنعيد المنطقة ومنشآتها إلى العصر الحجري ومن مصلحتكم ألا ترتكبوا هذه الحماقة