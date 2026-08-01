لجنة أصدقاء عميد الأسرى يحيى سكاف كرّمت شخصيات وإعلاميين شماليين في طرابلس

كرّمت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الصهيونية يحيى سكاف شخصيات وإعلاميين شماليين، في قاعة الرابطة الثقافية في طرابلس، بحضور فعاليات طرابلسية وناشطين وإعلاميين.

وقدّم رئيس اللجنة جمال سكاف لوحات تكريمية إلى الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد الخير، ورئيس الرابطة الثقافية في طرابلس الإعلامي رامز الفري، والإعلاميين أحمد درويش وجلال فيتروني، والشاعر مصطفى غنوم.

واعتبر سكاف أن “هذا التكريم يأتي اليوم تزامنًا مع مناسبة عيد الجيش الوطني اللبناني، الذي نعتبره عيدًا وطنيًا جامعًا لكل اللبنانيين، ووفاءً لشهداء الجيش الذين يسقطون على يد العدو الصهيوني في الجنوب، وتقديرًا لمسيرة الإخوة الإعلاميين المكرّمين في دعم قضية الأسير يحيى سكاف وكافة الأسرى في سجون العدو الصهيوني، ومساندتهم لقضية فلسطين وشعبها المظلوم”.

كما توجه سكاف، باسم عائلة وأصدقاء عميد الأسرى، بالشكر الخاص والتحية إلى الفري، على جهوده الدائمة في دعم كافة الأنشطة الوطنية والثقافية التي تحتضنها مدينة طرابلس، والتي أعادت طرابلس إلى موقعها الطبيعي وكشفت عن صورتها الحقيقية أمام العالم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام