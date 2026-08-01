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    لبنان

    العلامة فضل الله: الجيش دعامة الوطن وعنوان وحدته وقوته

      توجَّه العلامة السيد علي فضل الله بالتهنئة إلى الجيش في عيده، مؤكدًا أنه “يشكّل دعامةً أساسية من دعائم الوطن، ومظهرًا من مظاهر وحدته، وعنوانًا لقوته ومنعته”.

      وأشاد ب”التضحيات الجسام التي قدّمها الجيش، ولا يزال، في سبيل هذا الوطن، وصون وحدته الداخلية، والحفاظ على السلم الأهلي، في مواجهة المخاطر التي تحدق بالوطن والظروف الصعبة التي تعصف به”.

      وأضاف: “إننا، في هذه المناسبة، ندعو إلى توفير كل أشكال الدعم للجيش اللبناني، على المستويات كافة، ليتمكن من الاضطلاع بدوره الوطني الكامل في حماية حدود الوطن، وتعزيز الأمن والاستقرار فيه، وحماية وحدته الداخلية، والذود عن سياجه، بما يعزّز ثقة اللبنانيين بدولتهم وقدرتها على مواجهة الأخطار التي تحيط به.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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