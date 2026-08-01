مقر خاتم الأنبياء: على دول المنطقة أن تعلم أنّ الولايات المتحدة تستغلّ رؤوس أموالها وثرواتها وبناها التحتية الحيوية ومواردها الاستراتيجية لتعزيز الآلة الحربية والأمنية للكيان الصهيوني